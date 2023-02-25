Украина арестовала недвижимость российских предприятий более чем на 37 миллионов долларов
2023-02-25 23:27
В Черниговской области Украины арестовано предприятие, которое занимается производством тканей.
Стоимость арестованной недвижимости составляет немногим более 37 млн долларов, а причиной ареста стало российское гражданство бенефициарного владельца.
По данным офиса генпрокурора, предприятие покупало в Беларуси сырье, а затем поставляло готовую продукцию на российский и белорусский рынок.
При этом в ведомстве утверждают, что владелец предприятия выводил доходы на российские счета.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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