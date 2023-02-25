Global Times: США придумывают истории о конфликте на Украине и агрессии России
2023-02-25 23:42
Издание Global Times пишет, что в США сочиняют истории, которые характеризуют украинцев с положительной стороны, а россиян – с отрицательной.
Авторы утверждают, что гражданам западных стран преподносится тщательно срежиссированный нарратив, которому они верят.
В результате люби просто не знают, как НАТО во главе с США годами втягивал Россию в конфликт с Украиной.
Журналисты также отмечают, что создание таких нарративов необходимо США для продолжения поставок оружия, перерождения НАТО и сохранения своей гегемонии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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