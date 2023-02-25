Издание Global Times пишет, что в США сочиняют истории, которые характеризуют украинцев с положительной стороны, а россиян – с отрицательной.

Авторы утверждают, что гражданам западных стран преподносится тщательно срежиссированный нарратив, которому они верят.

В результате люби просто не знают, как НАТО во главе с США годами втягивал Россию в конфликт с Украиной.

Журналисты также отмечают, что создание таких нарративов необходимо США для продолжения поставок оружия, перерождения НАТО и сохранения своей гегемонии.