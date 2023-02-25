Рогов: на обломках беспилотника в Запорожской области нашли надпись Made in USA
2023-02-25 23:57
Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», рассказал, что на обломках беспилотника в Запорожской области обнаружилась надпись Made in USA.
По его словам, на остатках беспилотного аппарата также просматривается маркировка американской компании.
Рогов уточнил, что обломки БПЛА были найдены в Днепропрудном, где ВСУ атакоали с его помощью жилой дом.
Он пояснил, что украинские военные, вероятно, воспользовались услугами транспортной компании США для доставки самого дрона или деталей к нему.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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