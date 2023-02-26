Кандидат в президенты США Рамасвами: на отправленные Украине деньги можно было решить проблему наркокартелей в Мексике

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что вместо помощи Украине те же деньги можно было использовать для решения проблемы мексиканских наркокартелей.

По его мнению, для ликвидации таких картелей хватило бы даже ничтожной части средств, переданных в качестве помощи Украине.

Рамасвами пообещал, что если он станет президентом, то сосредоточится на независимости США от Китая и уничтожении мексиканских наркокартелей.

Вивек Рамасвами официально объявил об участи в президентских выбора 22 февраля, он представляет Республиканскую партию.