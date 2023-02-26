Бывший депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо призвал остановить Владимира Зеленского, пока не стало слишком поздно.

Он отметил, что призывы Олафа Шольца и Эммануэля Макрона по поводу мирных переговоров – это правильная идея.

При этом он подчеркнул, что украинский президент при поддержке «американских ястребов» готов начать третью мировую войну.

Филиппо считает, что если Зеленский проигнорирует предложения Макрона и Шольца, это приведет к катастрофе.