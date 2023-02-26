Командир ВСУ «Зверь»: под Угледаром круглосуточно идут бои
2023-02-26 00:38
Командир ВСУ с позывными «Зверь» рассказал журналистам, что бои под Угледаром идут практически круглосуточно.
Он отметил, то ситуация очень тяжелая, украинские военные остаются на ногах по 20 часов, устают и не высыпаются.
Командир ВСУ признал, что через год после начала спецоперации Россия владеет почти пятой частью Украины.
Ранее врио ДНР Денис Пушилин заявил, что все города Донецкой народной республики будут освобождены.
Опубликовано: Светлана Репина