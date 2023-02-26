Американский разведчик Риттер посоветовал Западу «заткнуться и слушать», когда говорит Путин

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что Путин всегда очень четко излагает свою позицию по различным вопросам.

Риттер считает, что из его высказываний всегда можно понять, какие действия Россия предпримет в будущем.

По его словам, Путин не лжет, каждый раз, когда открывает рот, и это отличает его от западных политиков.

Риттер также отметил, что жителям стран запада следует не закатывать глаза во время выступлений Путина, а «заткнуться и слушать», что он говорит.