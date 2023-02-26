Немецкий ученый Кюн: Россия может превратить весь мир в руины своим ядерным оружием

Ученый из гамбургского института исследования проблем мира и политики безопасности Ульрих Кюн оценил российский ядерный арсенал.

Он рассказал, что у РФ достаточно ядерного оружия, чтобы превратить в руины весь мир, полностью уничтожить земной шар.

По информации Кюна, сейчас у России порядка 6 тысяч единиц такого оружия.

Даже если половина выйдет из строя, взрывная сила оставшихся вооружений уничтожит весь мир.