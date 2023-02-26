Экс-советник Трампа Болтон: во внутренних конфликтах НАТО виноват Макрон
2023-02-26 01:05
Бывший советник Дональда Трампа, экс-посол США в ООН Джон Болтон считает Эммануэля Макрона виновным во внутренних конфликтах НАТО.
Болтон заявил, что Владимир Путин или кто-нибудь другой может воспользоваться напряженностью внутри Альянса.
Он также отметил, что у стран Евросоюза недостаточно силы воли для ведения долгосрочных боевых действий.
Болтон подчеркнул, что не считает правильной нынешнюю политику Европейского союза по отношению к Украине.
Опубликовано: Светлана Репина