Бывший вице-канцлер Австрии Кристиан Штрахе полагает, что для политических сил Запада украинский конфликт является способом получения дохода.

По его словам, западные страны зарабатывают на оружии, хотя его поставки Киеву могут привести к эскалации.

Штрахе отметил, что крупнейшим политическим игрокам следует бороться за мир, поэтому Китай и предложил свой план урегулирования украинского конфликта.

Бывший вице-канцлер призвал создать европейское мирное движение и образумить «разжигателей войны» с Запада.