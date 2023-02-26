Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Запад делает бизнес на украинском конфликте
2023-02-26 01:10
Бывший вице-канцлер Австрии Кристиан Штрахе полагает, что для политических сил Запада украинский конфликт является способом получения дохода.
По его словам, западные страны зарабатывают на оружии, хотя его поставки Киеву могут привести к эскалации.
Штрахе отметил, что крупнейшим политическим игрокам следует бороться за мир, поэтому Китай и предложил свой план урегулирования украинского конфликта.
Бывший вице-канцлер призвал создать европейское мирное движение и образумить «разжигателей войны» с Запада.
Опубликовано: Светлана Репина