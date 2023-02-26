Пригожин: войска «Вагнера» захватили село Ягодное под Артемовском
По сообщению руководителя ЧВК "Вагнер", бойцы "Вагнера" взяли под свой контроль населенный пункт Ягодное, оттеснив противника.
Российские войска освободили село Ягодное, расположенное к северо от Артемовска. Это стало известно со слов Евгения Пригожина.
Новость приводит РИА Новости. Штурмовики полностью взяли под контроль Ягодное около 7 вечера 25 февраля.
До этого командир группировки "Вагнер" сообщал, что бойцам надо пройти еще меньше двух километров, чтобы добраться до центра Артемовска.
ВСУ усиленно обороняются, но, по мнению Пригожина, уже можно отметить признаки начинающегося отступления с их стороны.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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