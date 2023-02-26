В Париже 26% пользователей электросамокатов признались, что уже попадали в аварию

Аварийность стала основным выводом исследования, проведенного по заказу мэрии Парижа, пишет в субботу Le Parisien, которая раскрывает это исследование, проведенное 6t.

Оказалось, что в Париже самокатами пользуются в два раза больше женщин чем мужчин. Они считают, что это позволяет им вернуться вечером в безопасности», сообщают авторы.

71 процент пользователей электросамокатов – это студенты.

Несмотря на то, что данные показали, что четверть респондентов уже попадали в аварии на своих самокатах, но тяжесть последствий от них исследователи отмечают, как более низкую в сравнении с велосипедами.