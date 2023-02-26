Полиция жестко остановила климатических оппонентов Макрона на Parc des Expositions

Визит президента Франции Макрона на Сельскохозяйственный салон в эту субботу оказался под пристальным вниманием после произошедшего на нем инцидента с экоактивистом.

Первоначально на Parc des Expositions активист НПО «Последний ремонт» призвал главу французского государства «послушать научные доклады» об изменении климата. Завершить перепалку с политиком молодому человеку не позволила полиция.

Некоторое время спустя еще один человек задал вопрос о климате. Служба безопасности резко его оттолкнула.

По сообщению очевидца происшествия, журналиста FranceInfo, молодой человек в нескольких метрах от главы государства кричал: «План теплового обновления, господин президент!». Затем телохранители повалили бы его на землю и эвакуировали с места событий.

Сам Макрон позже в интервью отметил, что он не начальник полиции и не принимает решение по организации общественной безопасности.

