Группа «Вагнера» сообщает о захвате села на северной окраине Бахмута
2023-02-26 07:20
Группа «Вагнера» сообщила в субботу, что заняла новый пункт на пути к Артемовску, сообщают телеграмканалы.
«В 19:00 25 февраля штурмовые отряды Вагнера полностью овладели селом Ягодное севернее Бахмута», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.
По сообщениям того же источника в окрестностях Бахмута за последнюю неделю отбиты Берховка, Прасковьевка и Дубово-Васильевка.
Ранее сообщалось, что в Индии государства G20, собравшиеся на финансовый саммит, не смогли договориться о совместном коммюнике по Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев