Группа «Вагнера» сообщает о захвате села на северной окраине Бахмута

Группа «Вагнера» сообщила в субботу, что заняла новый пункт на пути к Артемовску, сообщают телеграмканалы.

«В 19:00 25 февраля штурмовые отряды Вагнера полностью овладели селом Ягодное севернее Бахмута», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.

По сообщениям того же источника в окрестностях Бахмута за последнюю неделю отбиты Берховка, Прасковьевка и Дубово-Васильевка.

Ранее сообщалось, что в Индии государства G20, собравшиеся на финансовый саммит, не смогли договориться о совместном коммюнике по Украине.