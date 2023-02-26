Евросоюз вводит новые санкции против группы «Вагнера» за ее работу в Африке

Европейский союз объявил в субботу о новых санкциях против российской группы «Вагнера» за «нарушения прав человека» в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.

Одиннадцать человек: девять в Африке и два в Украине и семь организаций, связанных с группой, были добавлены в список европейского блока, налагающего запрет на въезд и замораживание активов.

С конца 2021 года группа «Вагнера» попала под санкции Евросоюза за свои «дестабилизирующие действия».

Отметим, что африканские страны отказались от услуг по охране общественного порядка и безопасности со стороны контингента Франции и Германии в пользу ЧВК «Вагнера».