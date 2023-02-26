Пользователи чат-бота в Телеграм поделились в воскресенье необычным ответом популярного IT проекта на запрос «если хочешь есть варенье».

Искусственный интеллект на такой шуточный запрос, дал нешуточный рецепт, который скорее можно отнести к приготовлению сгущенного молока.

…Для приготовления варенья необходимы следующие ингредиенты: сахар, вода, сливки, масло, яйца, корица, соль и ароматизаторы. Начните с того, чтобы приготовить сироп. Для этого нужно смешать в небольшой кастрюле 1 стакан сахара, 1/2 стакана воды и 1/2 стакана сливок. Доведите до кипения, а затем уменьшите огонь и доведите сироп до желаемой консистенции.

Далее, смешайте 2 яйца, 1/2 стакана растительного масла, 1/2 ч.л. корицы, 1/4 ч.л. соли и 1/4 ч.л. ароматизатора. Добавьте смесь в кастрюлу с сиропом и постоянно помешивайте, пока смесь не станет густой.

Последним шагом нужно залить варенье в форму и довести до готовности. Для этого укладывайте форму с вареньем в духовку, разогревайте 30-35 минут при 190-200°C.

Готовое варенье можно подавать со сливками, ягодами, цветными яблоками, хвостиком льва, цукатами или чем-то еще, ответил чат-бот.

Отметим, что ответ получил всего 65 процентов уникальности при проверке на антиплагиат.