Экс-министр иностранных дел Польши заявил, что Германии не хватает лидерства в поддержке Украины

Бывший министр иностранных дел и обороны Польши Радослав Сикорский сетует на отсутствие лидерства Германии в поддержке Украины.

Среди союзников преобладает мнение, что «Германия делает только то, что необходимо, в последний момент, только под давлением извне», — заявил консервативный политик, депутат Европарламента от оппозиционной партии Польши.

И это создает впечатление, «что они не держат этот вопрос под контролем, что есть нежелание, чтобы Германия проявила лидерство в реагировании на кризис», отметил он.

В 2011 году, будучи министром иностранных дел Польши во время финансового кризиса, Сикорский сказал в широко известной речи в Берлине, что он боится могущественной Германии меньше, чем бездействия Германии. Эта фраза до сих пор цитируется, когда речь идет о желании восточноевропейских союзников усилить руководящую роль Германии.

Сикорский определяет внутриполитические причины нерешительности канцлера Шольца: «Я думаю, что он пытается вести своих избирателей в том темпе, в котором они готовы это принять. Но такой темп не поспевает за скоростью событий на Украине, и это за счет репутации Германии за рубежом».

Германия с начала войны поддержала Украину поставками оружия почти на 2,6 миллиарда евро. По данным федерального правительства, помощь Германии Украине, включая гуманитарные и финансовые услуги, составляет 14 миллиардов евро.

Согласно статистике Кильского института мировой экономики, Германия по этим показателям находится на третьем месте после США и Великобритании.

