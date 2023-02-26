Союз МС-23 успешно пристыковался к МКС, сообщает NASA

Беспилотный корабль «Союз» пристыковался к МКС, чтобы заменить поврежденный космический корабль на Международной космической станции.

После запуска с российского космодрома Байконур в Казахстане в пятницу «Союз МС-23» прибыл на космическую станцию в воскресенье, как показали прямые изображения космического агентства США NASA. В капсуле было около 430 кг материалов для экипажа, включая медицинское оборудование и оборудование для научных экспериментов.

Напомним, что МС-22, который ранее пришвартовался к МКС, получил пробоину, вызванную микрометеоритом. Утечка жидкости из системы охлаждения сделала возвращение на Землю двух россиян и американца рискованным.

Сейчас планируется, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Франк Рубио, прилетевшие на МКС на корабле МС-22 в сентябре, вернуться на Землю на корабле МС-23, а поврежденная капсула МС-22 сможет беспилотно улететь с МКС.

