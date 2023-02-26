Зеленский призвал ввести санкции против российской атомной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным шагом, принятый в субботу десятый пакет санкций ЕС.

«Они мощные, направлены против военной промышленности и финансового сектора террористического государства и против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество и пытающихся распространить свою ложь по всему миру», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении.

«У них точно ничего не получится», отметил Зеленский и при этом в очередной раз настаивал на карательных мерах в отношении российской атомной отрасли.

Зеленский написал в Twitter, что его страна ожидает конкретных «решительных шагов» против российской госкомпании «Росатом» и российской атомной отрасли в целом.

Напомним, что в 10-м пакете ЕС вводит санкции в отношении 87 других лиц и 34 организаций, которые, по его мнению, так или иначе способствуют войне России против Украины.

Среди них Альфа-Банк, который считается крупнейшим в России частным финансовым институтом.

Также в санкционный список попали заместители министров, российские чиновники, а также новые члены Совета Федерации РФ.

