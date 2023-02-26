США и союзники пытаются помешать отношениям России и стран Африки

По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, США вмешиваются и нарушают выстраивание отношения между Россией и африканскими странами.

США и их союзники ведут кампанию по политической и экономической изоляции России, в том числе по срыву второго российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге», — заявил Богданов агентству ТАСС.

«Коллективный Запад» значительно усилил давление на африканские страны с начала спецоперации России на Украине, отметил дипломат

Президент России Владимир Путин проведет второй саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле.