США и союзники пытаются помешать отношениям России и стран Африки
2023-02-26 08:04
По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, США вмешиваются и нарушают выстраивание отношения между Россией и африканскими странами.
США и их союзники ведут кампанию по политической и экономической изоляции России, в том числе по срыву второго российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге», — заявил Богданов агентству ТАСС.
«Коллективный Запад» значительно усилил давление на африканские страны с начала спецоперации России на Украине, отметил дипломат
Президент России Владимир Путин проведет второй саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге в июле.
Опубликовано: Тарас Медведев