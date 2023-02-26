Армейский инспектор предупредил, что 100 млрд евро не хватит для полного оснащения Бундесвера, из-за поставок на Украину
По словам армейского инспектора Альфонса Майса, специального фонда в 100 миллиардов евро для Бундесвера будет недостаточно для его полной экипировки.
Генерал-лейтенант при этом сообщил, что правительство делает успехи в процессе закупок.
«Сейчас я вижу большое давление (со стороны политиков), чтобы двигаться вперед с последующими закупками на максимальной скорости. Мы еще не передали танки Leopard и думаем, как мы сможем заменить их», — рассказал Майс немецкому агентству печати в Берлине.
По словам эксперта, для замены переданных Украине самоходных гаубиц и реактивных установок потребовалось очень много времени.
Помимо замены вооружений, которые были переданы Украине, важен «рост поставок в сторону полного оснащения», подчеркнул Маис и заметил, что спецфонда Бундесвера для этого уже будет недостаточно.
Опубликовано: Тарас Медведев