Армейский инспектор предупредил, что 100 млрд евро не хватит для полного оснащения Бундесвера, из-за поставок на Украину

По словам армейского инспектора Альфонса Майса, специального фонда в 100 миллиардов евро для Бундесвера будет недостаточно для его полной экипировки.

Генерал-лейтенант при этом сообщил, что правительство делает успехи в процессе закупок.

«Сейчас я вижу большое давление (со стороны политиков), чтобы двигаться вперед с последующими закупками на максимальной скорости. Мы еще не передали танки Leopard и думаем, как мы сможем заменить их», — рассказал Майс немецкому агентству печати в Берлине.

По словам эксперта, для замены переданных Украине самоходных гаубиц и реактивных установок потребовалось очень много времени.

Помимо замены вооружений, которые были переданы Украине, важен «рост поставок в сторону полного оснащения», подчеркнул Маис и заметил, что спецфонда Бундесвера для этого уже будет недостаточно.