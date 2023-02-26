Мужчина умер, пробыв семь часов под пятитонной бетонной плитой после обрушения балкона в Пенсильвании

Хосе Перейра оказался в ловушке под бетонной плитой после обрушения балкона восьмого этажа в комплексе кондоминиумов Spinnaker в Джерси-Шор, штат Пенсильвания, США.

Мужчина скончался, пролежав под пятитонной бетонной плитой более семи часов.

Считается, что балкон, прикрепленный к Блоку 712, весил более пяти тонн. Сообщается, что здание было построено в 1970-х годах.