Бойцы группы «Вагнера» отбили у ВСУ голландский БТР YPR-765

О том, что вагнеровцам удалось затрофеить редкий голландский БТР YPR-765, который Нидерланды передали Киеву в качестве военной помощи, сообщает ТК Пригожина.

Этот же бронетранспортер удалось захватить вместе с вооружением: американским крупнокалиберным пулемётом М2 12.7 мм, установленным на башне, а также немецким пулемётом MG 42/59», - пишет автора канала.

Напомним, что в результате сомнений в необходимости поставок тяжелых вооружений на Украину Германия и союзники заявили о выполнении лишь половины обещаний.

Из обещанных двух батальонов танков «Леопард» будут поставлен лишь один батальон. Германия заявила, что даже с увеличением своих возможностей на четыре машины поставит только 18 танков в течение полугода.

