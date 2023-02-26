Командир ЧВК «Вагнер»: большинство убитых на юге Артёмовска — уроженцы Западной Украины

Один из командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что большинство убитых на юге Артёмовска в ДНР — уроженцы с Западной Украины.

26 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на одного из командиров ЧВК «Вагнер», рассказало о том, кем оказались убитые бойцы Вооружённых сил Украины на юге города Артёмовск в Донецкой Народной Республике, где в настоящее время продолжаются ожесточённые бои.

«Приводят пленных – досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки – это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — цитирует командира ЧВК «Вагнер» информагентство «РИА Новости».

Отмечается, что одним из очередных найденных специальной группы эвакуации в составе ЧВК «Вагнер» оказался ликвидированный российскими военными Дмитрий Лебухов, военнослужащий 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в Львовской области.