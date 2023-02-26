Глава Минэнергетики Галущенко: на Украине больше не будут отключать электороэнергию

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране больше не будут отключать электроэнергию.

Он пояснил, что плановые отключения не планируются, однако они возможны, если произойдут новые удары по инфраструктуре.

Галущенко рассказал, что Украина накопила резервы электроэнергии, а отключения будут проводиться только для ремонта.

Ранее во многих областях Украины происходили плановые и экстренные отключения электроэнергии из-за ударов российских военных по энергетическим объектам.