Путин назвал страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима

Владимир Путин заявил, что страны блока НАТО являются соучастниками преступлений, которые совершает киевский режим.

26 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия-1» заявил, что в настоящее время все ведущие страны Североатлантического альянса объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение.

«Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов», — сказал российский лидер.

Путин отметил факт того, что НАТО накачивает Украину оружием в одностороннем порядке, что является, хоть и косвенно, но соучастием в тех преступлениях, которые совершает киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Донбасса.