Владимир Рогов заявил, что украинские бойцы этим утром обстреляли город Васильевка в Запорожской области.

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил что в период с 6 до 7 утра бойцы Вооружённых сил Украины нанесли не менее шести беспорядочных ударов по городу Васильевка в Запорожской области.

Рогов добавил, что в настоящее время точная информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате «прилётов» со стороны ВСУ уточняется.