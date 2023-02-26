Путин: США желают доминировать над своими сателлитами

Президент России Владимир Путин заявил, что США желают доминировать над своими сателлитами, которые находятся под политическим и экономическим влиянием Вашингтона.

26 февраля президент России Владимир Путин в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину заявил, что желание Соединённых Штатов доминировать над своими сателлитами понимают даже они сами, но в силу различных причин, связанных прежде всего с большой зависимостью в экономической и оборонной сферах, думают, что думают, что в данном случае борьба с Москвой это тот совпадающий интерес, который у них есть с США.

Путин отметил факт того, что США делают то, что «соответствует только их эгоистических интересам», игнорируя потребности союзников.

«Ну какие же интересы союзников, когда они приняли там соответствующие законы по борьбе с инфляцией и прочее и прочее и переманивают европейский бизнес на свою территорию? Ну чего же здесь союзнического? Да или у Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии и все унизили просто страну и все умылись, сказали “спасибо большое, заходите еще”», — пояснил российский лидер.