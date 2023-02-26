Роблес: армия Испании никогда не будет принимать участие в конфликте на Украине
2023-02-26 11:21
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что испанские военные никогда не будут принимать участие в украинском конфликте.
26 февраля глава Министерства обороны Италии Маргарита Роблес в интервью испанской газете La Vanguardia заявила, что испанские военнослужащие не принимают и никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине.
Роблес добавила, что единственной причиной для вовлечения Испании в украинский конфликт может стать агрессия против члена Североатлантического альянса, согласно 5 статье Устава НАТО о коллективной обороне.
Опубликовано: Диана Мудреченко