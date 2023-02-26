Скибицкий: у Украины нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Замначальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что у Киева нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию.

26 февраля заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Funke Mediengruppe заявил, что в настоящее время Киев не располагает доказательствами того, что Пекин снабжает Москву оружием и боеприпасами.

Скибицкий добавил, что украинские военные могут начать «контрнаступление весной нынешнего года» при условии, что ВСУ будут обеспечены западными вооружениями.