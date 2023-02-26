Глава Минобороны Испании: военные страны будут участвовать в украинском конфликте только в одном случае

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что вооруженные силы страны никогда не будут участвовать в украинском конфликте.

Она уточнила, что единственное исключение – это агрессия против самой Испании как государства, входящего в НАТО.

Роблес подчеркнула, что Испания передает Украине танки не для нападения на Россию, а для обороны.

Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос поставок истребителей Киеву в стране не обсуждается.