Глава Минобороны Испании: военные страны будут участвовать в украинском конфликте только в одном случае
2023-02-26 11:50
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что вооруженные силы страны никогда не будут участвовать в украинском конфликте.
Она уточнила, что единственное исключение – это агрессия против самой Испании как государства, входящего в НАТО.
Роблес подчеркнула, что Испания передает Украине танки не для нападения на Россию, а для обороны.
Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос поставок истребителей Киеву в стране не обсуждается.
Опубликовано: Светлана Репина