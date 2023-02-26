Марочко: у ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых, поэтому их потери растут
2023-02-26 11:57
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что у ВСУ нет достаточного количества техники для вывоза раненых.
Он уточнил, что из-за этого потери среди украинских военных в последнее время значительно выросли.
Марочко пояснил, что Запад поставляет ВСУ военную технику, которая не подходит для вывоза раненых с поля боя.
По его словам, украинские военные пытаются приспособить для этой цели гражданские автомобили, но проблемы в рядах ВСУ усугубляются.
Опубликовано: Светлана Репина