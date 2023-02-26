CNN: Зеленский готовит для США список необходимых Украине вооружений

По информации CNN, Владимир Зеленский готовит для США список, в котором перечислит необходимые Украине вооружения.

Источники телеканала сообщают, что передача такого списка в США обсуждалась во время встречи Зеленского с главой Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и американскими сенаторами.

Сообщается также, что в список войдет широкий перечень вооружений, включая истребители F-16.

Сам Маккол подтвердил обсуждение такого списка в Киеве и сказал, что в Соединенных Штатах существует широкая двухпартийная поддержка Украины.