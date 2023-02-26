Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что провинившихся на фронте бойцов ВСУ сажают в клетки для вразумления.

26 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер», рассказало о том, какие методы вразумления используются в рядах Вооружённых сил Украины.

Боец ЧВК «Вагнер» утверждает, что в украинских войсках провинившихся на передовой бойцов сажают в клетки, чтобы солдат в полной мере ощутил собственную вину.

Отмечается, что ранее в интервью «РИА Новости» освобожденный из подконтрольных киевскому режиму территорий служащий Народной милиции ЛНР сообщал, что украинские силовики после первичного допроса держали военнопленных в уличной клетке.