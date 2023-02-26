Боец ЧВК «Вагнер»: солдат ВСУ за провинности сажают в клетки

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал журналистам, что за провинности солдат украинской армии сажают в клетки.

По его словам, использование таких методов в ВСУ подтверждается соответствующими видеозаписями.

Для примера он рассказал, что видел ролик, на котором солдат ВСУ сидел в маленькой железной клетке за конфликт с сослуживцем.

Боец уточнил, что в ЧВК «Вагнер» хорошо знают о подобных методах, которые украинское командование применяет для вразумления своих солдат.