Глава МВД Гермнии Фезер заявила о риске шпионажа и кибератак со стороны России
2023-02-26 13:23
Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что в ближайшее время существует повышенный риск кибератак, шпионажа, дезинформации со стороны России.
Она связала серьезное ухудшение ситуации с кибербезопасностью с украинским конфликтов, отметив, что атаки российских хакеров происходят все чаще.
Фезер призвала федеральное правительство и региональные власти заняться развитием навыков, необходимых для борьбы с киберугрозами.
Ранее пророссийские хакеры из Killnet полностью блокировали работу немецкой авиакомпании и нескольких аэропортов.
Опубликовано: Светлана Репина