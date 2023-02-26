Польша обвинила Германию в недостаточной поддержке Украины
2023-02-26 13:28
Бывший глава Минобороны и МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Германия не оказывает достаточной поддержки Украине.
Он обвинил ФРГ в отсутствии лидерства в данном вопросе. По его словам, Германия действует только под внешним давлением.
Сикорский считает, что ФРГ предпринимает необходимые меры только в самый последний момент.
Он подчеркнул, что подобная нерешительность канцлера Олафа Шольца приводит к внутриполитическим проблемам в Германии.
Опубликовано: Светлана Репина