Пушилин: поставки дальнобойного оружия Украине только затянут конфликт

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что поставки западного дальнобойного оружия Украине будут способствовать затягивают сроков спецоперации.

Он пояснил, что в случае передачи Киеву таких вооружений российским военным придется отодвинуть угрозу от границ РФ.

Пушилин отметил, что на это потребуется определенное время, поэтому спецоперация затянется.

Он также сказал, что сейчас невозможно говорить о сроках завершения конфликта, поскольку это зависит от многих факторов, в том числе от поставок вооружений на Украину.