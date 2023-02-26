Бернс рассказал о впечатлениях от встречи с Нарышкиным, назвав его «дерзким»

Глава ЦРУ Уильям Бернс обвинил в дерзком поведении директора СВР Сергея Нарышкина.

Журналисты издания CBS News взяли интервью с главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, который провёл встречу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, обсудив с коллегой спецоперацию в Украине и пути её завершения.

По словам Бернса, во время личных переговоров Нарышкин показался ему "дерзким и высокомерным", что якобы свидетельствует о неизменности целей Владимира Путина в Украине.