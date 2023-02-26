Илон Маск: в 2014 году на Украине произошел госпереворот

Американский миллиардер Илон Маск считает, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.

Своим постом на эту тему он отреагировал на статью профессора Джона Миршаймера о том, что свержение Виктора Януковича стало последней каплей для Владимира путина.

По мнению Маска, выборы, прошедшие в тот период, были весьма сомнительные, однако госпереворот точно произошел.

Американский бизнесмен считает, что в реальности госпереворота в 2014 году нет никаких сомнений.