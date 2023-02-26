Отмечали Масленицу: жительница Омска умерла на конкурсе поедания блинов
2023-02-26 13:39
38-летняя женщина подавилась блинами. Организаторы праздника вызвали скорую, но, пока медики ехали, пострадавшая скончалась.
Трагически завершилось празднование Масленицы в омском санатории «Коммунальник», сообщает СтарХит.
Организаторы мероприятий предложили отдыхающим принять участие в конкурсе по поеданию блинов.
38-летняя женщина неожиданно для всех подавилась блином, и никто не смог оказать ей помощь.
Окружающие вызвали медиков, но, пока скорая добиралась до санатория, несчастная скончалась.
Скорой на месте не было, ее вызвали, но было поздно, — пишут очевидцы в городском паблике.
Местные жители возмущены этим инцидентом, они выражают соболезнования родным погибшей.
Опубликовано: Светлана Гарусева