Папа Римский предложил Киеву и Москве простить друг друга, начав переговоры

26 февраля Папа Римский Франциск поздравил христин всего мира с Прощёным воскресеньем.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов утверждает, что он состоит в личной переписке с Папой Римским Франциском, который обратился к жителям России и Украины в православный праздник Прощёного воскресенья, призвав стороны конфликта простить друг друга и начать переговоры.

Также Папа Франциск публично попросил прощения у населения Российской Федерации, отметив, что ранее мог обидеть россиян какими-либо своими высказываниями.