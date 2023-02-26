Папа Римский предложил Киеву и Москве простить друг друга, начав переговоры
2023-02-26 13:50
26 февраля Папа Римский Франциск поздравил христин всего мира с Прощёным воскресеньем.
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов утверждает, что он состоит в личной переписке с Папой Римским Франциском, который обратился к жителям России и Украины в православный праздник Прощёного воскресенья, призвав стороны конфликта простить друг друга и начать переговоры.
Также Папа Франциск публично попросил прощения у населения Российской Федерации, отметив, что ранее мог обидеть россиян какими-либо своими высказываниями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей