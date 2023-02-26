Минобороны РФ: средства ПВО России сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины в Харьковской области
2023-02-26 13:54
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины близ села Голубовка в Харьковской области.
Помимо прочего, российские средства ПВО вывели из строя семь украинских беспилотных летательных аппаратов в окрестностях села Катериновка Херсонской области и населённых пунктов Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской Народной Республики.
Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российская сторона уничтожила 390 вертолётов и 3243 БПЛА противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко