Минобороны РФ: средства ПВО России сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины в Харьковской области

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины близ села Голубовка в Харьковской области.

Помимо прочего, российские средства ПВО вывели из строя семь украинских беспилотных летательных аппаратов в окрестностях села Катериновка Херсонской области и населённых пунктов Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской Народной Республики.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российская сторона уничтожила 390 вертолётов и 3243 БПЛА противника.