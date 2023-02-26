Маск: государственный переворот на Украине случился в 2014 году

Илон Маск признал, что в 2014 году в Украине произошёл госпереворот, являющийся нарушением законодательства.

Днём воскресенья американский предприниматель Илон Маск опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter (хозяином которого он является), где публично заявил, что в 2014 году в Киеве действительно произошёл государственный переворот, отметив, что данный факт невозможно отрицать.

Примечательно, что ранее Маск предлагал правительству Украины отказаться от претензий на Крым для скорейшего заключения мирного договора с Россией.