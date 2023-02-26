Карлсон: затяжной конфликт на Украине приведёт к поражению США

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что затяжной конфликт на Украине приведёт к неминуемому поражению Соединённых Штатов.

«Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится. Мировой порядок меняется на наших глазах, и к тому времени, когда всё закончится, США уже не будут занимать ведущее положение. Для всего остального мира это совершенно очевидно», — сказал американский журналист.

Карлсон также выразил своё недовольство тем, что коллективный Запад пообещал киевскому режиму оказывать безоговорочную помощь, а американцев с начала спецоперации России на Украине «постоянно кормят всё более абсурдной ложью».