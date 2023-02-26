Корейское реалити-шоу Netflix «Physical 100» ищет идеального человека
2023-02-26 14:23
В корейском реалити-шоу на Netflix «Physical 100» азиатские спортсмены соревновались в прохождении необычных испытаний.
Они буксировали полуторатонный корабль по песку, участвовали в реальных версиях наказаний богов из греческой мифологии.
Организаторы шоу предположили, что это будет хорошей возможностью продемонстрировать силу, характерную для азиатов.
Однако аналитики считают, что в шоу присутствуют элементы сексизма. Например, в нем слишком мало женщин.
Опубликовано: Светлана Репина