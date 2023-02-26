Президент Чехии Павел призвал принять Украину в НАТО после спецоперации

Чешский президент Петр Павел заявил о необходимости вступления Украины в НАТО.

26 февраля бывший генерал и действующий президент Чехии Петр Павел публично заявил, что Украина может вступить в ряды Североатлантического альянса после того, как её вооружённый конфликт с Россией официально будет признан завершённым, и Киев уладит все разногласия с Москвой.

По мнению Павела, украинские правительство и армия выполнили "домашнее задание" НАТО, доказав, что они в состоянии защищать общие для блока ценности.