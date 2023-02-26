Зеленский: возврат Крыма Украине поможет восстановить мир

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после возвращения Крыма появится возможность восстановить мир.

Он отметил, что Крым – это украинская земля. Он также выразил надежду на то, что Украине удастся вернуть все потерянные территории.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что украинские военные ведут подготовку к захвату Крыма.

Территория Крыма считается российской по итогам референдума, который состоялся в 2014 году.