Шойгу: РФ расширит границы СВО в зависимости от поставляемого Киеву оружия

Сергей Шойгу рассказал, на какое расстояние украинские войска будут отодвинуты от российских границ.

26 февраля министр обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что войска России будут вынуждены отодвигать исходящие с территории Украины угрозы от своих угроз на расстояние, которое прямо соотносится с характером поставляемого Киеву оружия странами коллективного Запада.

Примечательно, что ранее аналогичное мнение высказал Владимир Путин заверив, что чем более дальнобойное оружие западные лидеры будут поставлять Украине, тем дальше ВС РФ будут отодвигать украинские подразделения от границ своей страны.