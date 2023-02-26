Глава ЦРУ Бернс: Иран не собирается создать ядерное оружие
2023-02-26 14:40
Глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что сейчас нет никаких подтверждений созданию ядерного оружия в Иране.
Он сказал, что иранские власти не принимали решения по поводу возобновления проекта по созданию таких вооружений.
Бернс отметил, что соответствующая программа в Иране была прекращена либо отложена около 20 лет назад.
Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в Иране уран, обогащенный почти до уровня, необходимого для ядерного оружия.
Опубликовано: Светлана Репина